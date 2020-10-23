بايدن: سأعيد الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس المناخي مرة أخرى وسأجعل #الصين تلتزم بما تعهدت به في هذا الصدد – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2020 - 10:24

بايدن: سأعيد الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس المناخي مرة أخرى وسأجعل #الصين تلتزم بما تعهدت به في هذا الصدد

منذ 56 mins 23 October، 2020
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