قوات الاسرائيلية تعتقل عدة شبان من مخيم بلاطة في نابلس بزعم القاء قنبلة يدوية الصنع على مجموعة من الجنود أدت لإصابة إثنين منهم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2020 - 10:24

قوات الاسرائيلية تعتقل عدة شبان من مخيم بلاطة في نابلس بزعم القاء قنبلة يدوية الصنع على مجموعة من الجنود أدت لإصابة إثنين منهم

منذ 1 ساعة 23 October، 2020
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