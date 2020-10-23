غرفة التحكم المروري: تعطل سيارة أول جسر #خلدة باتجاه انفاق #المطار وتتم المعالجة من قبل دراج #مفرزة سيربعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2020 - 10:24
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
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غرفة التحكم المروري: تعطل سيارة أول جسر #خلدة باتجاه انفاق #المطار وتتم المعالجة من قبل دراج #مفرزة سيربعبدا
منذ 1 ساعة
23 October، 2020
احوال الطرقات في لبنان
انفاق المطار
خلدة
غرفة التحكم المروري
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