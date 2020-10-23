غرفة التحكم المروري: تعطل سيارة أول جسر #خلدة باتجاه انفاق #المطار وتتم المعالجة من قبل دراج #مفرزة سيربعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 23 2020 - 10:24

غرفة التحكم المروري: تعطل سيارة أول جسر #خلدة باتجاه انفاق #المطار وتتم المعالجة من قبل دراج #مفرزة سيربعبدا

منذ 1 ساعة 23 October، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة