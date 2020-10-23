مباحثات روسية تركية حول سوريا وليبيا

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع نظيره التركي سيدات أونال تسوية الأزمتين في سوريا وليبيا.

وجاء في بيان للخارجية الروسية في أعقاب اللقاء الذي جرى بموسكو يوم الخميس، أنه خلال مناقشة الوضع في سوريا، “تم التأكيد على أهمية مواصلة بذل الجهود المنسقة بين روسيا وتركيا، بما في ذلك في إطار عملية أستانا، من أجل المساهمة في تحقيق حل شامل على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبالتمسك بمبدأ احترام وحدة سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها”.

وأشار الجانبان إلى تحقيق تقدم على الساحات السياسية والعسكرية والاقتصادية في عملية التفاوض حول التسوية في ليبيا.

وأضاف البيان أن الجانبين “شددا على أهمية الطابع الشامل للحوار الوطني الليبي برعاية الأمم المتحدة، واعتماده على مقررات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510”.

يذكر أن أونال كان على رأس الوفد التركي الذي بحث الملفين السوري والليبي خلال المشاورات الروسية التركية في موسكو 31 أغسطس و1 سبتمبر الماضيين، والمشاورات حول ليبيا في أنقرة يومي 21 و22 يوليو الماضي.

المصدر: وكالات