استشهاد مفتي دمشق وريفها في انفجار عبوة ناسفة في قدسيا

استشهد مفتي دمشق وريفها الشيخ عدنان الأفيوني بانفجار عبوة ناسفة، استهدف سيارته مساء اليوم الخميس.

وأفادت وسائل إعلام سورية رسمية أن الشيخ الأفيوني استشهد بعد اصابته بتفجير عبوة ناسفة في بلدة قدسيا في ريف دمشق.

وولد محمد عدنان الأفيوني مفتي دمشق وريفها عام 1954، في العاصمة السورية دمشق، ودرس في المعهد الشرعي للدعوة والإرشاد، ودرس في كلية الدعوة الإسلامية بدمشق وتخرج منها.

وشغل الأفيوني مديرا لـ “مركز لشام الإسلامي الدولي لمحاربة الإرهاب والتطرف” في دمشق، وتسلم موقع مفتي دمشق وريفها عام 2013.

ويعد واحدا من رجال الدين الذي تسلموا ملف ما تعرف بـ “المصالحة الوطنية” في سوريا، وشارك في كثير من المفاوضات في مناطق المعارضة خاصة في ريف دمشق.

المصدر: وكالات