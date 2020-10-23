بوتين: لا نعارض انضمام الصين لمعاهدة “ستارت”

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تعارض انضمام الصين لمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية، لكنه دعا لاحترام حق الصين في أن تحدد طرق ضمان أمنها بنفسها.

وقال بوتين خلال جلسة منتدى “فالداي” الدولي للحوار في معرض حديثه عن معاهدة “ستارت” ومسألة انضمام الصين: “نحن لا نعارض ذلك، ولكن لا يجب إلقاء مسؤولية جعل هذه المعاهدة متعددة الأطراف على عاتقنا”.

وأشار إلى أن “الصين دولة عظمى ذات اقتصاد هائل وعدد سكان 1.5 مليار نسمة، لكن قدراتها النووية أقل بضعفين تقريبا مما هو لدى روسيا والولايات المتحدة، مما يحملها على التساؤل: “لماذا علينا تثبيت عدم المساواة في هذا المجال؟”.

وتابع: “هذا حق سيادي للشعب في أن يقرر كيفية ضمان أمنه”، مشيرا إلى أن هناك دولا نووية أخرى مثل فرنسا وبريطانيا، لا تشملها المعاهدة.

وفي معرض حديثه عن إمكانية قيام تحالف عسكري بين روسيا والصين، أكد بوتين أنه لا توجد هناك أي حاجة لذلك، ولكن نظريا هو أمر “نستطيع أن نتصوره”.

وقال: “يمكن أن نتصور أي شيء، لكننا كنا ننطلق دائما من أن علاقاتنا وصلت إلى تلك الدرجة من التعامل والثقة، التي لا تتطلب ذلك. ولكن نظريا يمكن أن نتصور مثل هذا الأمر”.

وأكد بوتين أن العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى غير مسبوق، مشيدا بالتعاون العسكري التقني بين البلدين، الذي يعزز القدرات القتالية للجيش الصيني.

المصدر: وكالات