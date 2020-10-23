خلية الأزمة في رحبة: للاستمرار في تحمل المسؤولية وتقاسم أعباء المواجهة

أعلنت خلية الأزمة في رحبة ببيان، أن “نتائج فحوص body anti التي قام بها مستشفى رزق، باستضافة من بلدية رحبة، وشملت شريحة واسعة من أبناء رحبة، حملت مؤشرات إيجابية”، وقالت: “باستثناء الإصابات المعروفة والمعلن عنها سابقا، أظهرت عدم تعرض الخاضعين للفحص لفيروس كورونا سابقا”.

ولفتت إلى أن “الإيجابية تنسحب على نتائج فحوص المخالطين اليوم، إذ لم تسجل أي حالة إيجابية، ما يعكس ضرورة المحافظة على مستوى الوعي الذي أظهره أبناء رحبة، والتنبه الدائم كي لا تتكرر تجربة تسلل الفيروس إلينا، فالقضية وقف على لحظة في بعض المواقف”.

ودعت الجميع إلى “الاستمرار في تحمل المسؤولية وتقاسم أعباء المواجهة”، معتبرة أن “القضية قضية وعي مجتمعي ومواجهة جامعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام