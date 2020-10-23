بلدية الشيخ محمد: اصابة احد ابناء البلدة بالفيروس وهو قيد الحجر – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2020 - 01:24

بلدية الشيخ محمد: اصابة احد ابناء البلدة بالفيروس وهو قيد الحجر

منذ 40 mins 23 October، 2020
كورونا _ كوفيد 19
لبنان

أعلنت بلدية بلدة الشيخ محمد في بيان، عن ” اصابة احد ابناء البلدة بفيروس كورونا، وهو قيد الحجر المنزلي”، متمنية له الشفاء العاجل.

وباشرت لجنة الطوارئ في البلدية إعداد لائحة المخالطين، تمهيدا لإجراء الفحوص اللازمة. وطلبت “من أبناء البلدة، مع تزايد حالات كورونا في الجوار، إبلاغها عن أي حالة اختلاط في البلدة إن مع المصابين في البلدة او من خارجها على الرقم الآتي: 71/875783 لإجراء الفحوص اللازمة”.

ودعت “جميع المخالطين إلى التزام الحجر المنزلي لحين إجراء الفحوص اللازمة في الموعد الذي يعينه قسم الصحة في عكار، إضافة إلى التزام التباعد الاجتماعي واتخاذ كل إجراءات الوقاية، منعا لانتشار الفيروس ضمن البلدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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