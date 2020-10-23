لقاء في اتحاد بلديات بعلبك بحث الآثار السلبية لتدهور الموارد الطبيعة في الليطاني

التقى رئيس اتحاد بلديات بعلبك علي فياض ياغي ممثلة صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الممول من الاتحاد الأوروبي مسؤولة تنفيذ برنامج التنمية مع الاتحاد سعاد شلهوب، بحضور نائب الرئيس جمال عبد الساتر ورئيس بلدية يونين إبراهيم درة.

وأشار ياغي إلى أن “هذا اللقاء يأتي ضمن إطار برنامج التنمية المحلية على امتداد حوض نهر الليطاني، بهدف تعزيز الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لمعالجة الآثار السلبية لتدهور الموارد الطبيعة في حوض الليطاني وتردي الأحوال المعيشية للمجتمعات المحلية في هذه المنطقة”.

وأضاف: “تمت مناقشة أطر التعاون التنموي، والعمل عل تشكيل لجان محلية زراعية وبيئية وشبابية لمناقشة المشاكل وتقديم الاقتراحات والحلول” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام