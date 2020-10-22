حركة الجهاد الاسلامي: المقاومة الفلسطينية في حالة جهوزية كاملة لأي مواجهة أو تصعيد ومعادلة القصف بالقصف ما زالت قائمة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2020 - 23:52

حركة الجهاد الاسلامي: المقاومة الفلسطينية في حالة جهوزية كاملة لأي مواجهة أو تصعيد ومعادلة القصف بالقصف ما زالت قائمة

منذ 32 mins 22 October، 2020
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