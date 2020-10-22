العدد التراكمي للإصابات بكورونا في لبنان أكثر من 67 ألفاً وبلديات تعلن عن إصابات جديدة

اعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث التقرير اليومي حول كوفيد ١٩، وأفادت بتسجيل 1.450 حالة جديدة بفيروس كورونا، بينهم 8 من الوافدين، ليرتفع عدد الإصابات التراكمي في لبنان إلى 67.029. وأعلنت عن تسجيل 16 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 552.

وأوضح التقرير أيضاً وجود 922 حالة شفاء من فيروس كورونا خلال الساعات الماضية، فيما العدد الإجمالي بلغ 31.392، وأشار التقرير إلى أن وجود 241 شخصاً مصاباً بالفيروس في العناية المركزة.

ولفت التقرير إلى أن العدد الإجمالي لفحوصات الـ pcr التي اجريت في لبنان بلغ 1.058.893 منذ 21 شباط 2020. للإطلاع على التقرير كاملاً الضغط هنا

تعميم باستمرار اقفال قصر عدل بعبدا

أصدر الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في جبل لبنان القاضي رجا خوري تعميما باستمرار إقفال قصر العدل في بعبدا كليا ليوم غد الجمعة في 23 الجاري. ويأتي هذا التعميم سندا الى قرار وزارة الداخلية والبلديات بإغلاق بلدة بعبدا- اللويزة بسبب إرتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة المشار اليها.

5 حالات جديدة في حارة صيدا

اعلنت بلدية حارة صيدا و”خلية ازمة كورونا حركة امل – حزب الله”، تسجيل خمس حالات جديدة بفيروس (كوفيد 19) في البلدة، وعممت اسماءهم واماكن سكنهم ودعت المتخالطين إلى إجراء الفحوص اللازمة.

5 حالات جديدة في كفركلا

‎اصدرت بلدية كفركلا جنوب لبنان تعميما في شأن وضع الاصابات في البلدة، حيث اعلنت فيه “ازدياد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وان ثمة 5 حالات جديدة مصابة، وعلى جميع مخالطيهم الدخول الفوري في الحجر الإلزامي وعدم الاستهتار وعدم الخروج لأي سبب كان، الا بعد مراجعة خلية الازمة في بلدية كفركلا”. وأضاف البيان: “أصبح عدد المحجورين في البلدة حتى الساعة 54 محجورا”.

خلية الأزمة في رحبة: للاستمرار في تحمل المسؤولية وتقاسم أعباء المواجهة

أعلنت خلية الأزمة في رحبة – عكار في بيان، أن “نتائج فحوص body anti التي قام بها مستشفى رزق، باستضافة من بلدية رحبة، وشملت شريحة واسعة من أبناء رحبة، حملت مؤشرات إيجابية”، وقالت: “باستثناء الإصابات المعروفة والمعلن عنها سابقا، أظهرت عدم تعرض الخاضعين للفحص لفيروس كورونا سابقا”.

ولفتت إلى أن “الإيجابية تنسحب على نتائج فحوص المخالطين اليوم، إذ لم تسجل أي حالة إيجابية، ما يعكس ضرورة المحافظة على مستوى الوعي الذي أظهره أبناء رحبة، والتنبه الدائم كي لا تتكرر تجربة تسلل الفيروس إلينا، فالقضية وقف على لحظة في بعض المواقف”. ودعت الجميع إلى “الاستمرار في تحمل المسؤولية وتقاسم أعباء المواجهة”، معتبرة أن “القضية قضية وعي مجتمعي ومواجهة جامعة”.

خلية الأزمة في القبيات: لا نتائج إيجابية جديدة

أعلنت خلية الأزمة في القبيات في بيان، أنه “لم يتم تسجيل نتائج إيجابية جديدة في القبيات اليوم، وإنما تم تسجيل 3 نتائج إيجابية جديدة من القبيات لكن من سكان بيروت، وليس لديهم مخالطون في القبيات”. وتمنت لـ “جميع المصابين الشفاء وللباقين دوام الصحة”، داعية الجميع إلى “التزام وضع الكمامة والمحافظة على المسافة الآمنة، إضافة إلى غسل اليدين وتعقيمهما بشكل جيد”.

بلدية الشيخ محمد: اصابة احد ابناء البلدة بالفيروس وهو قيد الحجر

أعلنت بلدية بلدة الشيخ محمد – عكار في بيان، عن ” اصابة احد ابناء البلدة بفيروس كورونا، وهو قيد الحجر المنزلي”، متمنية له الشفاء العاجل. وباشرت لجنة الطوارئ في البلدية إعداد لائحة المخالطين، تمهيدا لإجراء الفحوص اللازمة. وطلبت “من أبناء البلدة، مع تزايد حالات كورونا في الجوار، إبلاغها عن أي حالة اختلاط في البلدة إن مع المصابين في البلدة او من خارجها على الرقم الآتي: 71/875783 لإجراء الفحوص اللازمة”.

ودعت “جميع المخالطين إلى التزام الحجر المنزلي لحين إجراء الفحوص اللازمة في الموعد الذي يعينه قسم الصحة في عكار، إضافة إلى التزام التباعد الاجتماعي واتخاذ كل إجراءات الوقاية، منعا لانتشار الفيروس ضمن البلدة”.

بلدية العدوسية: اصابة احد ابناء البلدة بالفيروس وهو قيد الحجر

أعلنت بلدية العدوسية الجنوبية في بيان عن “إصابة احد ابناء البلدة بفيروس كورونا وهو الآن قيد الحجر المنزلي، وسيعاود اجراء الفحص بعد يومين لتثبيت النتيجة”. وطلبت من “كل المخالطين المباشرين الالتزام التام بالحجر المنزلي والوقاية اللازمة لحين صدور النتيجة النهائية”.

خلية الأزمة في حرار: لا اصابات جديدة اليوم في البلدة

اشار التقرير اليومي لخلية الأزمة في بلدة حرار – عكار إلى “عدم تسجيل أي إصابة جديدة اليوم بفيروس كورونا، ويبقى عدد الإصابات التي تم تسجيلها منذ 17 آذار 2020 حتى اليوم 13 حالة، 11 حالة تم شفاؤها، حالتان تتلقيان العلاج المناسب”. ودعت ” كل من يشعر بعوارض المرض الإلتزام بتدابير السلامة العامة و المبادرة بالإتصال بالرقم التالي :70745748″، وذكرت الاهالي ب”ضرورة التقيد بتطبيق إجراءات الوقاية للحد من انتشار covid19″.

المصدر: الوكالة الوطنية