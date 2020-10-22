كورونا في إيطاليا.. تسجيل 16079 إصابة جديدة

سجلت السلطات الصحية في إيطاليا لليوم الثاني على التوالي زيادة قياسية في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، برصد أكثر من 16 ألف حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية الخميس عن 16079 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 15199 إصابة في اليوم السابق.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في إيطاليا خلال اليوم الأخير بواقع 136 حال جديدة، مقابل 127 وفاة في اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في إيطاليا منذ بداية الجائحة 465726 إصابة مؤكدة منها 36968 حالة وفاة و169302 حالة نشطة و259456 حالة شفاء.

وشهدت إيطاليا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق في وتيرة تفشي كورونا، على الرغم من أن مؤشر الوفيات لا يزال بعيدا جدا عن المستويات التي بلغها في فترة ذروة التفشي.

المصدر: روسيا اليوم