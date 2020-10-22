وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 16 وفاة و1450 إصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2020 - 20:48

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 16 وفاة و1450 إصابة جديدة بكورونا

منذ 28 mins 22 October، 2020
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