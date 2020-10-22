الرئيس روحاني وإردوغان يؤكدان خلال اتصال هاتفي بينهما على استمرار التعاون الإيراني التركي الروسي لحل الأزمة السوريّة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2020 - 19:18
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رئاسة الجمهورية: الرئيس عون يكلف الرئيس سعد الحريري تأليف حكومة جديدة
رئاسة الجمهورية: الاستشارات النيابية انتهت إلى تسمية الحريري من قبل 65 نائباً مقابل 53 لم يسموا أحداً وسجل غياب نائبين
الرئيس بري من قصر بعبدا: الجو تفاؤلي بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري
الرئيس الحريري بعد تكليفه: أنا ملتزم بالعمل على وقف الانهيار واعادة اعمار بيروت وتشكيل الحكومة بسرعة
الحريري خلال دردشة مع الصحفيين: انها البداية واذا كانت مصلحة البلد تتطلب تفاهما فمن المفترض تغليب مصلحة البلد
كتلة الوفاء للمقاومة بعد الاستشارات: لم نسمِّ أحداً لرئاسة الحكومة والتفاهم الوطني ممر إلزامي لحفظ لبنان ويجب أن لا يقفل
تكتل لبنان القوي: لم نسم أحداً لتشكيل الحكومة وموقفنا سياسي ولا خلفيات شخصية مع الرئيس الحريري
كتلة التنمية والتحرير تعلن تسمية الرئيس الحريري لتشكيل حكومة إنقاذ بأسرع وقتٍ ممكن
مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر يجول على عدد من المحطات في مدينة النبطية للإطلاع على أوضاعها الإقتصادية
أبو حيدر يلتقى رئيس مصلحة الإقتصاد والتجارة في الجنوب علي شكرون ومحافظ النبطية حسن فقيه وتم البحث في ضمان حماية المستهلك
مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يحلق على علو منخفض فوق العاصمة بيروت ومناطق في الجنوب
الكرملين: نأسف للإتهامات الجديدة ضد روسيا بالتدخل في الانتخابات الأميركية وهي مجرد عملية سياسية مع اقتراب الانتخابات
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
نائب الرئيس التركي: لن نتردد في إرسال قوات إلى كاراباخ إذا طلبت أذربيجان ذلك
إيران تنفي مزاعم الولايات المتحدة حول تدخلها بالانتخابات الأميركية وتستدعي السفير السويسري للإحتجاج
الكرملين: نأسف للإتهامات الجديدة ضد روسيا بالتدخل في الانتخابات الأميركية وهي مجرد عملية سياسية مع اقتراب الانتخابات
باراك أوباما يبدأ حملة ميدانية لدعم المرشح الديمقراطي جو بايدن وحشد التأييد له في صفوف الناخبين الشباب والسود
الولايات المتحدة: 45 نائباً يدعون ترامب إلى مقاطعة قمة مجموعة الـ20 في الرياض بسبب سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان
البنتاغون: الموافقة على صفقة سلاح محتملة مع تايوان بـ 1.8 مليار دولار
البنتاغون: الموافقة على صفقة سلاح محتملة مع تايوان بـ 1.8 مليار دولار
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الخارجية الإيرانية تستدعي سفير سويسرا احتجاجاً على المزاعم بتدخل إيران بالإنتخابات الأميركية
الكرملين: نأسف للإتهامات الجديدة ضد روسيا بالتدخل في الانتخابات الأميركية وهي مجرد عملية سياسية مع اقتراب الانتخابات
باراك أوباما يبدأ حملة ميدانية لدعم المرشح الديمقراطي جو بايدن وحشد التأييد له في صفوف الناخبين الشباب والسود
الولايات المتحدة: 45 نائباً يدعون ترامب إلى مقاطعة قمة مجموعة الـ20 في الرياض بسبب سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان
البنتاغون: الموافقة على صفقة سلاح محتملة مع تايوان بـ 1.8 مليار دولار
فيتنام: مصرع أكثر من 18 شخصا وفقدان أكثرة من عشرة اشخاص وإجلاء نحو 46 ألفا بسبب الفيضانات وسط البلاد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
فوز رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن بولاية ثانية بعد نيله نحو 91% من أصوات الناخبين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الرئيس روحاني وإردوغان يؤكدان خلال اتصال هاتفي بينهما على استمرار التعاون الإيراني التركي الروسي لحل الأزمة السوريّة
منذ 15 mins
22 October، 2020
أردوغان
روحاني
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