ثانوية التربية في الدوير: اصابة تلميذ والتوقف عن التدريس الحضوري لمدة 17 يوما

اعلنت ادارة ثانوية التربية والتعليم في بلدة الدوير، في بيان اليوم، “اقفال صفوفها لمدة 17 يوما، بعد اصابة تلميذ فيها بالفيروس، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين ولاجراء عملية تعقيم شاملة للثانوية”.

وعمدت ادارة المدرسة إلى “التواصل مع خلية الأزمة في بلدية الدوير ووزارتي التربية والصحة وطبيب القضاء في النبطية وبالتنسيق معهم، وقررت التوقف عن التعليم الحضوري لطلاب الصف (التاسع أساسي، الثاني والثالث ثانوي) والإبقاء على التعليم عن بعد لجميع المراحل (من صف الروضة الثالثة وحتى الثالث ثانوي)، اعتبارا من صباح يوم الجمعة 23 الحالي ولغاية صباح يوم الإثنين 9 المقبل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام