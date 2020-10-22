مراسل المنار: عدد من طائرات التجسس المعادية من دون طيار تحلق بشكل مكثف في أجواء العديد من المناطق الجنوبية بعد مغادرة الطيران الحربي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2020 - 19:18

مراسل المنار: عدد من طائرات التجسس المعادية من دون طيار تحلق بشكل مكثف في أجواء العديد من المناطق الجنوبية بعد مغادرة الطيران الحربي

منذ 47 mins 22 October، 2020
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