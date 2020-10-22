وزارة الصحة: 26 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت في 17 و19 الحالي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2020 - 19:18

وزارة الصحة: 26 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت في 17 و19 الحالي

منذ 49 mins 22 October، 2020
وزارة الصحة
لبنان

افادت وزارة الصحة العامة عن “استكمال فحوص ال PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بكل من تاريخ 17/10/2020 و19/10/2020، وأظهرت النتائج وجود ست وعشرين (26) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 17/10/2020 كالتالي:
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)
رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة واحدة إيجابية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (ثلاث حالات إيجابية).

وجاءت نتائج 19/10/2020 كالتالي:
رحلة القاهرة (فجرًا) : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6700 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة واحدة إيجابية)
رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالتان إيجابيتان)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (عشر حالات إيجابية)
رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (ست حالات إيجابية)
رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 236 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة (ليلاً): شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة).

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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