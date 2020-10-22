مراسل المنار:تحليق منخفض للطائرات الحربية ” الإسرائيلية” المعادية في الأجواء اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2020 - 17:48

مراسل المنار:تحليق منخفض للطائرات الحربية ” الإسرائيلية” المعادية في الأجواء اللبنانية

منذ 10 mins 22 October، 2020
مطبعون
عربي وإقليمي - فلسطين

المصدر: مواقع

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