التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين سيارتين قرب سوبر ماركت رمال على اوتوستراد صور باتجاه الحوش – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2020 - 17:48

التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين سيارتين قرب سوبر ماركت رمال على اوتوستراد صور باتجاه الحوش

منذ 18 mins 22 October، 2020
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