لبنان: وقفة تضامنية في طرابلس مع الأسير ماهر الاخرس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2020 - 17:46

لبنان: وقفة تضامنية في طرابلس مع الأسير ماهر الاخرس

منذ 47 mins 22 October، 2020
الاسير ماهر الاخرس
لبنان

قدم وفد من فعاليات مدينة طرابلس وممثلي الأحزاب والقوى والفصائل اللبنانية الخميس مذكرة الى مندوب الصليب الأحمر الدولي في شمال لبنان، في اطار “خميس الاسرى” تضامنا مع الأسير ماهر الأخرس والمعتقلين في سجون العدو الصهيوني.

وألقيت في هذه الوقفة التضامنية كلمات طالبت الجمعيات العربية والدولية بالعمل للافراج الفوري عن الاخرس ورفاقه واخوانه من المعتقلين، وخصوصا في هذه الأوقات التي تجتاح فيه العالم جائحة الكورونا وما تسببه من مآس للمعتقلين واعطائهم المواد اللازمة لحماية انفسهم من هذه الجائحة.

وشددت الكلمات على التمسك بحق العودة المقدس التزاما بقرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرار 194.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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