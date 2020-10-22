لبنان: وقفة تضامنية في طرابلس مع الأسير ماهر الاخرس

قدم وفد من فعاليات مدينة طرابلس وممثلي الأحزاب والقوى والفصائل اللبنانية الخميس مذكرة الى مندوب الصليب الأحمر الدولي في شمال لبنان، في اطار “خميس الاسرى” تضامنا مع الأسير ماهر الأخرس والمعتقلين في سجون العدو الصهيوني.

وألقيت في هذه الوقفة التضامنية كلمات طالبت الجمعيات العربية والدولية بالعمل للافراج الفوري عن الاخرس ورفاقه واخوانه من المعتقلين، وخصوصا في هذه الأوقات التي تجتاح فيه العالم جائحة الكورونا وما تسببه من مآس للمعتقلين واعطائهم المواد اللازمة لحماية انفسهم من هذه الجائحة.

وشددت الكلمات على التمسك بحق العودة المقدس التزاما بقرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرار 194.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام