علييف: أذربيجان تدعم بقوة إشراك تركيا في التسوية في قره باغ

شدد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على “وجوب مشاركة تركيا في تسوية في قره باغ”، موضحا أن باكو تؤيد ذلك بشدة. وقال علييف، خلال مقابلة مع صحيفة “نيكاي” اليابانية، “تركيا هي الدولة الوحيدة التي لها حدود مع دول القوقاز الثلاث. لا توجد دولة أخرى لديها مثل هذه الحدود. وبالطبيعة الحال ، يجب أن يتم إشراك تركيا بشكل نشط في عملية التسوية”.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أكد أن احتمال انضمام تركيا للتسوية في قره باغ يتوقف على موافقة باكو ويريفان. هذا وأعلن نائب الرئيس التركي أمس الأربعاء، أن بلاده “سترسل قوات إلى إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، إذا طلبت أذربيجان ذلك”، متهما رؤساء مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، [روسيا والولايات المتحدة وفرنسا]، بـ”السعي إلى إبقاء قضية ناغورني قره باغ دون حل وتقديم دعم سياسي وعسكري لأرمينيا في هذا النزاع”، قائلاً إن “المشكلة لا يمكن حلها بدون تركيا”.

المصدر: سبوتينك