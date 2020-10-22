تيار المستقبل: بتكليف الحريري فُتحت صفحة جديدة عنوانها العمل من أجل الإنقاذ

قال “تيار المستقبل” في لبنان في بيان له الخميس “مع تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة بنتيجة الاستشارات النيابية التي تمت اليوم، فتحت صفحة جديدة عنوانها العمل من أجل الإنقاذ ووقف الانهيار وإعادة إعمار ما دمره انفجار مرفأ بيروت”.

ودعا التيار “جمهوره في كل المناطق إلى مواكبة ما بعد التكليف بهذه الروحية، والتعبير عن ذلك بشكل يراعي ما تعيشه البلاد من ظروف دقيقة، سياسيا واجتماعيا وصحيا”، وحث جمهوره ان “يلتزم بالقوانين المرعية الإجراء، ويبتعد عن أي فعل يناقض هذه الاعتبارات التي تمثل ثقافة التيار ويحرص عليها أشد الحرص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام