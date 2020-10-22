الرئيس العراقي والسفير الروسي يبحثان تخفيف التوتر في المنطقة

بحث الرئيس العراقي برهم صالح الخميس، مع السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف “تخفيف التوترات في المنطقة وتعزيز العلاقات بين البلدين”. وذكر بيان للرئاسة العراقية، أن “صالح استقبل ماكسيموف وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون والعمل المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، كما تم استعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث تم التأكيد على التزام الحوار لتعزيز الأمن والسلم الإقليميين”.

وشدد الرئيس العراقي على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتخفيف التوترات التي تؤثر سلبا على فرص التنمية والازدهار لشعوب المنطقة، والتنسيق والعمل المشترك وأن يكون العراق محورا في تعزيز الأمن والاستقرار. من جانبه، جدد السفير الروسي وفقا للبيان، دعم بلاده للعراق والرغبة في تعزيز أواصر العلاقات في جميع المجالات، وتوسيع التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين.

المصدر: روسيا اليوم