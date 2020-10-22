المفتي دريان هنأ الحريري: لتسهيل مهمته لانقاذ لبنان

هنأ مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الرئيس سعد الحريري “بتكليفه تشكيل الحكومة وتجديد الثقة التي نالها من خلال الاستشارات النيابية الملزمة التي بشرت بقرب ولادة حكومة من ذوي الاختصاص، مهمتها الخروج بلبنان من النفق المظلم الذي يتخبط فيه الى نور الإصلاحات المرتقبة بهمته وفريقه الوزاري”، متمنيا له “التوفيق والنجاح في المهام الملقاة على عاتقه في الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن”.

ودعا المفتي دريان القوى السياسية الى “تسهيل مهمة الرئيس الحريري لأنها مسؤولية كبرى وواجب وطني لإنقاذ البلد مما يمر به من أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وإنمائية”، آملا “التعاون من الجميع لمصلحة لبنان وشعبه الذي يتطلع إلى مستقبل زاهر ينعم بالأمن والسلام والاستقرار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام