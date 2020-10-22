الرئيس المكلف سعد الحريري:سأنكبّ على تشكيل الحكومة بسرعة لأن الوقت داهم وهذه هي الفرصة الأخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 22 2020 - 14:46

الرئيس المكلف سعد الحريري:سأنكبّ على تشكيل الحكومة بسرعة لأن الوقت داهم وهذه هي الفرصة الأخيرة

منذ 32 mins 22 October، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة