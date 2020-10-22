النائب جميل السيد لم يسم أحدا لتشكيل الحكومة: الانسان لا يتغير

أعلن النائب ​جميل السيد​ اثر مشاركته في ​الاستشارات النيابية​ الملزمة في ​قصر بعبدا​، انه لم يسمّ أحدا لتشكيل ​الحكومة​، لافتا إلى ان “​لبنان​ بحاجة إلى حكومة وهذا أمر مسلّم به، والحكومة المنوي تشكيلها يبدو ان رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ هو الشخص الذي سيتولى التأليف لكن أسباب عدم تسميتي تعود لاقتناعي بأن الانسان لا يتغير وسيكون مضطرا لمراعاة الفرقاء السياسيين، وهذه الحكومة ستكون مشابهة لحكومة حسان دياب​”. وقال “الوزراء المقبلون سيكونون مقدمين على وزارات ومؤسسات فهل مستعد كل منهم واولهم رئيس الحكومة ان “يشيل جماعتو”؟”.