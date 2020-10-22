النائب جميل السيد لم يسم أحدا لتشكيل الحكومة: الانسان لا يتغير

أعلن النائب جميل السيد اثر مشاركته في الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا، انه لم يسمّ أحدا لتشكيل الحكومة، لافتا إلى ان “لبنان بحاجة إلى حكومة وهذا أمر مسلّم به، والحكومة المنوي تشكيلها يبدو ان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري هو الشخص الذي سيتولى التأليف لكن أسباب عدم تسميتي تعود لاقتناعي بأن الانسان لا يتغير وسيكون مضطرا لمراعاة الفرقاء السياسيين، وهذه الحكومة ستكون مشابهة لحكومة حسان دياب”. وقال “الوزراء المقبلون سيكونون مقدمين على وزارات ومؤسسات فهل مستعد كل منهم واولهم رئيس الحكومة ان “يشيل جماعتو”؟”.