طهران: لا مصلحة لإيران في التدخل بالانتخابات الأمريكية

نفى المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة مزاعم التدخل في الانتخابات الأمريكية، وقال إن إيران وعلى العكس من الولايات المتحدة، لا تتدخل في انتخابات الدول الأخرى.

ووفق وكالة “إرنا” نشر “علي رضا ميريوسفي” هذا في صفحته على تويتر مساء الأربعاء ردا على ادعاء “جون راتكليف”، مدير المخابرات الوطنية بإدارة ترامب، الذي اتهم إيران وروسيا بمحاولة التدخل في الانتخابات الأمريكية.

وقال: إن العالم يشهد جهودا علنية يائسة من قبل الولايات المتحدة للتشكيك في نتيجة انتخاباتها على أعلى مستوى، هذه المزاعم ما هي إلا سيناريو لتقويض ثقة الناخبين بأمن الانتخابات الأمريكية.

وتابع الملحق الصحفي لمكتب ممثلية إيران في الأمم المتحدة قائلا: لا مصلحة لإيران في التدخل بالانتخابات الأمريكية ولا مفاضلة لديها لنتائج هذه الانتخابات، يجب على الولايات المتحدة إنهاء اتهاماتها الخبيثة والخطيرة ضد إيران.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها الأمريكيون دولا أخرى بالتدخل في انتخاباتهم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدعى مرارا وتكرارا أن الانتخابات مزورة وسعى لتقويض نزاهتها إذا خسر فيها.

المصدر: ارنا