النائب فؤاد مخزومي: لم اسمِّ الحريري اذ لا يمكن ان نقنع الناس بجديد بعد الطريقة التي رشّح نفسه بها – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2020 - 13:12

النائب فؤاد مخزومي: لم اسمِّ الحريري اذ لا يمكن ان نقنع الناس بجديد بعد الطريقة التي رشّح نفسه بها

منذ 35 mins 22 October، 2020
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لبنان

أعلن النائب ​فؤاد مخزومي​ اثر مشاركته في ​الاستشارات النيابية​ الملزمة في ​قصر بعبدا​، ان لم يسمّ أحدا لتشكيل الحكومة​، ولفت الى انه لم يسمِّ رئيس ​تيار المستقبل​ ​سعد الحريري​ اذ لا يمكن ان نقنع الناس بجديد بعد الطريقة التي رشّح نفسه بها.

وسأل مخزومي لماذا يتم اللعب بالدولار​ وسعر الصرف؟ واعتبر بان المنظومة تسعى لاعادة احياء نفسها كي نقول هذا هو الخيار الصحيح، والوقت يمر وليس هناك اي حلول، وتنفيذ المبادرة الفرنسية بنفس الطريقة السابقة يعني باننا في مسرحية كبيرة نضحك بها على الشعب.

واعتبر بانه يجب ان يكون هناك وضوح بالتكليف، ورأى بانه لا يوجد جدية في هذا الموضوع.

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