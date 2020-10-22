نواب من الكونغرس الأمريكي يعارضون مشاركة بلادهم بقمة العشرين في الرياض

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن”نوابا في الكونغرس طالبوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمقاطعة قمة ​مجموعة العشرين​ المقرر عقدها في ​السعودية​ في أواخر نوفمبر ما لم تتخذ المملكة فوراً إجراءات لتحسين سجلّها في مجال ​حقوق الإنسان”​.

وأفاد موقع “بارون” الأمريكي أن 45 عضوا من الكونغرس وقعوا عريضة إلى ​وزير الخارجية​ ​مايك بومبيو​ قالوا فيها إنّه “بصفتها رائدة عالمية في الديموقراطية ومروّجة لحقوق الإنسان، يتعين على حكومتنا أن تطالب بتغييرات جذرية في سجلّ ​المملكة العربية السعودية​ السيّئ” في مجال حقوق الإنسان”.

وأضافوا “إذا لم تتّخذ ​الحكومة السعودية​ إجراءات فورية لمعالجة هذا السجلّ، فعلينا الانسحاب من قمّة مجموعة العشرين والتعهّد بجعل إصلاحات حقوق الإنسان شرطاً لجميع التعاملات المستقبلية مع الحكومة السعودية”.

وتأتي هذه الرسالة بعد عريضة وقعها 65 نائبا أوروبيا وطالبوا فيها الاتّحاد الأوروبي بعدم المشاركة في قمّة الرياض التي ستعقد عبر الفيديو يومي 21 و22 نوفمبر، أو على الأقل بخفض تمثيله في القمة، معللين طلبهم بأن “انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان تُرتكب” في المملكة.

وأضافوا “إذا لم تتّخذ ​الحكومة السعودية​ إجراءات فورية لمعالجة هذا السجلّ، فعلينا الانسحاب من قمّة مجموعة العشرين والتعهّد بجعل إصلاحات حقوق الإنسان شرطاً لجميع التعاملات المستقبلية مع الحكومة السعودية”.

المصدر: مواقع