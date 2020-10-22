النائب أسامة سعد يعلن عدم تسمية أحد لرئاسة الحكومة: سقطت عندي الاسماء كلها

أعلن النائب ​أسامة سعد​ اثر مشاركته في ​الاستشارات النيابية​ الملزمة في ​قصر بعبدا​، ان لم يسمّ أحدا لتشكيل الحكومة​، لافتا إلى ان “الطبقة الحاكمة تأخذ ​لبنان​ من قعر إلى قعر وفي الاجواء السائدة اليوم يبدو اننا نتجه نحو قعر جديد، هذا ما يتبدى من مشاحنات الرئاسات وفوضى العلاقات وعجز عن معالجة الازمات”.

وأشار إلى ان “الناس قتلت وهجّرت وجوّعت وسرقت أموالها، خوف وقلق ملازمان لنهارات وليلات اللبنانيين، فلبنان تستباح سيادته، ولبنان ملفاته ومراكز القرار فيه في ملاعب الاقوياء الدوليين والاقليميين”.

وأضاف “لا يبدو ان أحدا يمتلك القوة الاخلاقية ليعترف بمسؤوليته ولا أحد يبدي الاستعداد للتنحي، فاليوم في بعبدا صورة وغدا في ​ساحة النجمة​ صورة أخرى والتأليف بعد التكليف في كواليس الخارج وكوابيس اللبنانيين ان تألفت هي حكومة لاشتراطات الغرب وهواجس الشرق والوطنية قد أسقطت عنها اسقاطا”.

وأضاف “قلنا بحكومة وطنية انتقالية وهذا ما أكدته اليوم للرئيس ميشال عون وأن لا جدوى من حكومة مطيّفة مدوّلة ملفاتها في ملاعب الأمم، وأغادر بلا أسماء أذا سقطت عندي الاسماء كلها”.