اطلاق ناجح لمنظومة “باور 373” الصاروخية الايرانية وتدمير هدف بعيد المدى

نفذت منظومة “باور 373” الصاروخية الايرانية اطلاقاً ناجحاً دمرت به هدفاً بعيد المدى للمرة الأولى، وذلك خلال مناورات الدفاع الجوي “المدافعون عن سماء الولاية 99″التي انطلقت أمس الاربعاء.

وافاد الموقع الاعلامي للجيش الايراني الخميس أنه “في سياق تنفيذ هذه المرحلة من المناورات، وبعد هجوم شنته طائرات ضد العدو المفترض، قامت منظومة “باور 373″ الصاروخية الايرانية وللمرة الاولى في اطار شبكة الدفاع الجوي الشاملة في البلاد بكشف وتحديد الهدف الذي كان مقطعه العرضي الراداري واطئا جدا، وتمّ واستهدافه بنجاح من مسافة بعيدة”.

وتعد هذه المرة الأولى التي تشارك فيها منظومة “باور 373” المحلية والاستراتيجية في مناورات للدفاع الجوي، حيث قدمت اداء ناجحا جدا بتحكم وتوجيه من الشبكة الشاملة للدفاع الجوي. وتعد هذه المنظومة أول منظومة دفاع جوي ايرانية محلية الصنع للأهداف المرتفعة وبعيدة المدى والتي تم تصنيعها من قبل خبراء الصناعة الدفاعية وقوة الدفاع الجوي للجيش، إذ ازيح الستار عنها في العام الماضي.

المصدر: فارس