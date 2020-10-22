مقتل 12 شخصاً على الأقل بينهم أطفال في ضربة جوية أصابت مسجداً بشمال أفغانستان (بي بي سي عربي) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2020 - 11:42
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يبدأ استشارات نيابية ملزمة اليوم لتسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة
كتلة الوفاء للمقاومة: لم نسمي أحداً لرئاسة الحكومة والتفاهم الوطني ممر إلزامي لحفظ لبنان ويجب أن لا يقفل
كتلة المستقبل: سمينا الحريري لتشكيل الحكومة ونحن مع كل الكلام الطيب الذي يساعد في قيامة البلد
الفرزلي: سميت الحريري وهكذا أرى صورة لبنان التعايشية وتشكيل الحكومة يجب أن يكون واجبا وطنيا على الجميع
الرئيس ميقاتي بعد لقائه الرئيس عون: رشحت الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة وطلبت من الرئيس عون أن لا يكون طرفاً
سلام من بعبدا: رشحت الرئيس سعد الحريري وأتمنى من الجميع معاونته على إنجاز تشكيل الحكومة
كتلة التكتل الوطني: رشحنا الحريري لتشكيل الحكومة ونطالب بحكومة تمثل اللبنانيين وترفع الظلم عنهم
كتلة اللقاء الديمقراطي: سمينا الحريري لرئاسة الحكومة للحفاظ على ما تبقى من البلد ووقف الانهيار الكامل
كتلة اللقاء التشاوري: إمتنعنا عن تسمية أحد لكننا سنحكم على الأفكار والمشاريع ونتمنى من الرئيس الحريري الإسراع في التشكيل
الكتلة القومية الاجتماعية: سمينا الحريري لتشكيل الحكومة ونطلب منه أن يتحمل مسؤولياته لانقاذ البلد
نقيب المستشفيات الخاصة: إذا لم يستثنى القطاع الصحي من تعميم مصرف لبنان فالمستشفيات ستعجز عن استقبال المرضى خلال أيام
مصر وقبرص واليونان يؤكدون أن الحل في سوريا سياسي وذلك استنادا إلى احترام سيادتها ووحدة أراضيها
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 17 فلسطينياً وتشن حملة مداهمات وتفتيش واسعة في القدس والضفة المحتلتين
السودان قررت تطبيع العلاقات بشكل كامل مع الكيان الصهيوني بعد اجتماع ضم ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية الاربعاء في الخرطوم
قائد عمليات البصرة يعلن انطلاق الصفحة الثالثة من المرحلة الثانية لعمليات الوعد الصادق
إيران تختبر منظومة "باور 373" لأـول مرة في مناورات المدافعين عن سماء الولاية 99 المشتركة بين الجيش والحرس الثوري
رئيس وزراء أرمينيا: لا حل دبلوماسياً للنزاع مع أذربيجان عفي كاراباخ وسنخوض القتال حتى النهاية
نائب الرئيس التركي: لن نتردد في إرسال قوات إلى كاراباخ إذا طلبت أذربيجان ذلك
إيران تنفي مزاعم الولايات المتحدة حول تدخلها بالانتخابات الأميركية وتعتبرها سيناريو لتقويض ثقة الناخبين بأمن الانتخابات
باراك أوباما يبدأ حملة ميدانية لدعم المرشح الديموقراطي جو بايدن وحشد التأييد له في صفوف الناخبين الشباب والسود
الولايات المتحدة: 45 نائباً يدعون ترامب إلى مقاطعة قمة مجموعة الـ20 في الرياض بسبب سجلها السعودية في مجال حقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الأمم المتحدة: التغير المناخي ضاعف بشدة الكوارث الطبيعية منذ عام 2000 ما أودى بحياة 1.2 مليون شخص وكلف 3 تريليون دولار
فيتنام: مصرع أكثر من 18 شخصا وفقدان أكثرة من عشرة اشخاص وإجلاء نحو 46 ألفا بسبب الفيضانات وسط البلاد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
فوز رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن بولاية ثانية بعد نيله نحو 91% من أصوات الناخبين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مقتل 12 شخصاً على الأقل بينهم أطفال في ضربة جوية أصابت مسجداً بشمال أفغانستان (بي بي سي عربي)
منذ 17 mins
22 October، 2020
شمال افغانستان
ضربة جوية
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