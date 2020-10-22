مقتل 12 شخصاً على الأقل بينهم أطفال في ضربة جوية أصابت مسجداً بشمال أفغانستان (بي بي سي عربي) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2020 - 11:42

مقتل 12 شخصاً على الأقل بينهم أطفال في ضربة جوية أصابت مسجداً بشمال أفغانستان (بي بي سي عربي)

منذ 17 mins 22 October، 2020
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