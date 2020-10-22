وزير الدفاع التركي: اختبار منظومة “إس 400” الروسية جزء من برنامج الشراء ونشاط تقني بحت

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الخميس، أن الاختبار الذي أجرته تركيا لمنظومة الدفاع الجوي الروسية ” إس – 400″ في ولاية سينوب شمالي تركيا، هو جزء من برنامج الشراء ونشاط تقني بحت، موضحاً أن “أي برنامج دفاعي يتضمن اختبار وفحوصات للنظام يأتي ضمن هذا الإطار”.

وقال أكار، في تصريحات أدلى بها لوكالة بلومبرغ قبيل اجتماع وزراء دفاع الناتو، ” منظومة الدفاع الجوي الذي اشتريناها من روسيا ليس خيارا وإنما ضرورة وفي حال تم تقديم ضمانات مثل جدول زمني للتسليم والإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا، فمن الممكن أن نشتري منظومة باتريوت من الولايات المتحدة “.

وأضاف “لن يتم دمج منظومة إس- 400 في البنية التحتية للقيادة والتحكم التابعة لحلف الناتو”، موضحاً ” سيتم استخدام منظومة إس – 400 بشكل مستقل في نظام الدفاع الوطني التركي كما تستخدم الأسلحة الروسية في الناتو على غرار منظومة إس- 300 الموجودة لدى اليونان”.

وحول التجارب التي أجرتها تركيا لمنظومة “إس- 400” قال أكار “أي برنامج دفاعي يتم شرائه يتضمن اختبار وفحوصات للنظام في أطار شرائه، وهذه الإجراءات هي جزء من برنامج الشراء ونشاط تقني بحت”.

وأشار أكار إلى أن “بلاده قد تشتري منظومات دفاع جوي أخرى مثل باتريوت وساب – تي حسب الحاجة”، مضيفاً “تركيا عملت مع حلفائها على البديل ومستعدة للعمل”، مؤكداً أن بلاده تواصل المباحثات مع الكونسورتيوم الفرنسي الإيطالي حول منظومة دفاع جوي تصنعها شركة يوروسام”.

وكانت تركيا، قد أجرت الأسبوع الماضي اختبارات لمنظومة “إس – 400” الروسية في ولاية سينوب شمالي البلاد. وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية رفضها حيازة أنقرة أنظمة وأسلحة روسية مثل “إس- 400″، محذرة من عواقب وخيمة محتملة على علاقاتهما الأمنية مع تركية إذا قامت بتشغيل هذه المنظومة.

المصدر: سبوتنيك