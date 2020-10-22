كتلة الجمهورية القوية لم تسم أحدا لرئاسة الحكومة

أعلنت كتلة الجمهورية القوية​ اثر مشاركتها في ​الاستشارات النيابية​ الملزمة في ​قصر بعبدا​، أنها لم تسمّ أحدا لتشكيل الحكومة​ ​العتيدة.

ولفت النائب ​جورج عدوان​ باسم الكتلة، إلى انه “نذكّر اننا كتكتل من أيلول 2019 وقبل الحراك في 17 تشرين وقبل المبادرة الفرنسية وفي اجتماع في قصر بعبدا عبر رئيس الحزب ​سمير جعجع​ بوضوح عن ضرورة تشكيل حكومة مستقلين وأصحاب اختصاص، وإذا لم تكن تطبق مبدأ المداورة لن نخرج من هذه الورطة التي نحن بها، وقد سدّت الآذان على مدى سنة وحصلت عدة محاولات، ومن هذا المنطلق نحن اليوم لم نسمّ أحدا انطلاقا من مبادئنا، والشخص الذي يتكلف لديه أكثرية بالمكون الذي هو يمثله، ونعرف انه يتم اختيار في كل موقع شخص لديه أكبر قدرة تمثيلية ولذلك احتراما للميثاقية لم نسم أحدا”.

وسأل عدوان “هل تعلّمت أكثرية الطبقة السياسية انه لا يمكن المضي بما كانوا يقومون به لسنوات وسنوات؟”، معتبرا ان الطبقة السياسية أمام امتحان كبير، وفي الزمن الجديد الفرصة هي للبنانيين وللناس وللمودعين الذين سُرقت ودائعهم، وليس المطلوب أن نستفيد من فرصة أو من غيرها”.

المصدر: موقع المنار