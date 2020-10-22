تركيا ترفض “اتهامات لا أساس لها” في بيان القمة المصرية اليونانية القبرصية 

رفضت تركيا البيان المشترك الصادر عن القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، مؤكدة أنه “تضمن اتهامات لا أساس لها وأنه لا يمكن تحقيق التعاون الحقيقي شرق البحر المتوسط إلا بمقاربة شاملة تضم كافة الدول المتشاطئة. وفي بيان للخارجية التركية الخميس، جاء “نرفض البيان المشترك الصادر عن القمة المصرية اليونانية القبرصية والذي يتضمن اتهامات وادعاءات لا أساس لها”.

وتابع البيان “لا يمكن أن يتحقق التعاون الحقيقي في شرق المتوسط إلا من خلال مقاربة شاملة تضم كافة الدول المتشاطئة”. وأدانت الدول الثلاث في قمة أقيمت أمس بالعاصمة القبرصية نيقوسيا ما وصفوه بالممارسات التركية غير القانونية بمنطقة شرق المتوسط، حيث تستمر أعمال التنقيب التركية عن الطاقة وسط رفض من اليونان وأنقرة باعتبارها تعديا على حقوقها الاقتصادية.

المصدر: سبوتنيك