الكتلة القومية الاجتماعية تسمي الحريري لتشكيل الحكومة: ليتحمل مسؤولياته

أعلنت كتلة القومية الاجتماعية اثر مشاركتها في ​الاستشارات النيابية​ الملزمة في ​قصر بعبدا​، تسمية رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ لتشكيل الحكومة​.

ولفت النائب ​أسعد حردان​ باسم الكتلة إلى اننا “قلقون على مصير ​لبنان​ على كل المستويات، فهناك تفككا سياسيا وطائفيا ومذهبيا والمواطن يئن من الوضع والانهيار الاقتصادي في لبنان والكل يعرف كمية المعاناة لدى المواطنين”. وشدد على انه “نريد حلولا لأننا تعبنا من توصيف الأوضاع ومطلبنا تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن لتلبية مطالب الناس ووضع الملف الاجتماعي في سلّم الأولويات”.

وأعلن انه “سمينا الحريري لتشكيل الحكومة ونطلب منه أن يتحمل مسؤولياته”.

المصدر: موقع المنار