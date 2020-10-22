الخارجية التركية: لا يمكن أن يتحقق التعاون الحقيقي في شرق المتوسط إلا من خلال مقاربة شاملة تضم كافة الدول المتشاطئة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2020 - 11:42

الخارجية التركية: لا يمكن أن يتحقق التعاون الحقيقي في شرق المتوسط إلا من خلال مقاربة شاملة تضم كافة الدول المتشاطئة (سبوتنيك)

منذ 49 mins 22 October، 2020
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