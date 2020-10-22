المكسيك: وفيات كورونا تتجاوز 10% من عدد الإصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2020 - 10:12

المكسيك: وفيات كورونا تتجاوز 10% من عدد الإصابات

منذ 15 mins 22 October، 2020
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أخبار دولية - المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، عن تسجيل 522 حالة وفاة و6845 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

وارتفع بذلك إجمالي الوفيات في المكسيك إلى 87415، فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء 867559 حالة، ما يعني أن عدد الوفيات بات يشكل أكثر من 10% من عدد الإصابات.

وأفادت الحكومة بأن العدد الحقيقي للمصابين يتجاوز بكثير عدد الحالات المؤكدة المعلن عنها.

تجدر الإشارة إلى أن المكسيك من بين الدول العشر الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، كما سجلت كذلك رابع أكبر حصيلة وفيات عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

المصدر: وكالة رويترز

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