المكسيك: وفيات كورونا تتجاوز 10% من عدد الإصابات

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، عن تسجيل 522 حالة وفاة و6845 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

وارتفع بذلك إجمالي الوفيات في المكسيك إلى 87415، فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء 867559 حالة، ما يعني أن عدد الوفيات بات يشكل أكثر من 10% من عدد الإصابات.

وأفادت الحكومة بأن العدد الحقيقي للمصابين يتجاوز بكثير عدد الحالات المؤكدة المعلن عنها.

تجدر الإشارة إلى أن المكسيك من بين الدول العشر الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، كما سجلت كذلك رابع أكبر حصيلة وفيات عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

المصدر: وكالة رويترز