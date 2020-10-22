تمام سلام أعلن تسمية الحريري وتمنى من الجميع معاونته على انجاز تشكيل الحكومة

أعلن رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​تمام سلام​ اثر مشاركته في ​الاستشارات النيابية​ الملزمة في ​قصر بعبدا​ تسمية رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ لتشكيل الحكومة​. وقال “أتمنى من الجميع معاونته على انجاز تشكيل الحكومة بعيدا عن العرقلة وبعيدا عن المناكفة والتعطيل”.

ورأى ان “الوقت لا يحمل هدرا وتأخيرا، والبلد واللبنانيون ينتظرون تأليف حكومة تنهض بهم من خلال خطة اصلاحية معالمها واضحة للجميع”.

وتمنى سلام للحريري التوفيق، وأضاف “أعربت للرئيس ميشال عون عن تأييدي لترشيح الحريري، وهو أمام تحد كبير وهذه فرصة أخيرة فإما لجم الانهيار أو الذهاب إلى الاسوأ”.

المصدر: موقع المنار