ميقاتي يعلن تسمية الحريري لتشكيل الحكومة: نأمل ان تتضافر الجهود من أجل انجاح عمله

أعلن رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​نجيب ميقاتي​ اثر مشاركته في ​الاستشارات النيابية​ الملزمة في ​قصر بعبدا​، تسمية رئس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ لتشكيل الحكومة​.

وقال ميقاتي “تشرفت اليوم بلقاء ​الرئيس ميشال عون​ وسميت له رسميا الحريري لكي يكون على رأس هذه ​الحكومة الجديدة​ على أمل ان تتضافر كل الجهود من أجل انجاح عمله وتشكيل حكومة فاعلة وقادرة على القيام بالإصلاحات المطلوبة لإعادة الثقة داخلياً ودولياً”.

ولفت إلى انه “تمنيت على الرئيس عون ان يكون حكماً كما ينص الدستور والا يكون طرفاً بأي شكل من الاشكال”.

المصدر: موقع المنار