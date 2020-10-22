بدء الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا لتكليف رئيسٍ جديدٍ للحكومة

بدأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، اليوم الخميس، الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة.

واستقبل بداية رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​نجيب ميقاتي​ الذي أعلن تسمية رئس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ لتشكيل الحكومة​. وأمل “ان تتضافر كل الجهود من أجل انجاح عمله وتشكيل حكومة فاعلة وقادرة على القيام بالإصلاحات المطلوبة لإعادة الثقة داخلياً ودولياً”. ولفت إلى انه “تمنيت على الرئيس عون ان يكون حكماً كما ينص الدستور والا يكون طرفاً بأي شكل من الاشكال”.

ثم استقبل الرئيس عون رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​سعد الحريري​ ​الذي غادر دون الادلاء بأي تصريح.

وبعد لقائه الرئيس عون، أعلن الرئيس الأسبق تمام سلام، تسمية الحريري لرئاسة الحكومة، متمنياً من الجميع معاونته على انجاز تشكيل الحكومة. وقال “أعربت للرئيس ميشال عون عن تأييدي لترشيح الحريري، وهو أمام تحد كبير، وهذه فرصة أخيرة فإما لجم الانهيار أو الذهاب إلى الاسوأ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام