خلية الأزمة في فنيدق نشرت نتائج فحوص السبت

عقدت ادارة خلية الازمة في بلدة فنيدق اجتماعا للاطلاع على نتائج الفحوص الـ 104 التي أجرتها الجامعة اللبنانية – الاميركية ومستشفى رزق الجامعي يوم السبت الماضي 17/10/2020، وجاءت النتائج كالآتي:

1 – 22 فحصا لأشخاص تبين أنهم مصابون وتماثلوا للشفاء، منهم 9 أشخاص مصدر إصابتهم معروف و6 أشخاص مجهولو المصدر و6 أشخاص مصابون سابقا وأجروا فحوص pcr.

2 – 82 فحصا لاشخاص جاءت نتائجهم سلبية، منهم مخالطون عليهم حجر انفسهم 14 يوما من تاريخ اختلاطهم بمصابين ومنهم غير مخالطين عليهم أخذ الحيطة والحذر واتخاذ إجراءات الوقاية.

3 – فحص واحد ايجابي لشخص مخالط سيقوم باجراء فحص pcr حيث تم ابلاغه باجراء الفحص وسيتم الحجز له لاجرائه.

4 – ستتابع اللجنة المختصة الحالات الايجابية والمتعافية المجهولة المصدر، ليتم تحديد الجهة التي تمت مخالطتها.

5 – تمنت ادارة الخلية على اهالي البلدة التزام اجراءات الوقاية والابتعاد عن اماكن التجمعات والمناسبات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام