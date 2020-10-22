خلية الأزمة في فنيدق نشرت نتائج فحوص السبت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2020 - 08:42

خلية الأزمة في فنيدق نشرت نتائج فحوص السبت

منذ 16 mins 22 October، 2020
كورونا
لبنان

عقدت ادارة خلية الازمة في بلدة فنيدق اجتماعا للاطلاع على نتائج الفحوص الـ 104 التي أجرتها الجامعة اللبنانية – الاميركية ومستشفى رزق الجامعي يوم السبت الماضي 17/10/2020، وجاءت النتائج كالآتي:

1 – 22 فحصا لأشخاص تبين أنهم مصابون وتماثلوا للشفاء، منهم 9 أشخاص مصدر إصابتهم معروف و6 أشخاص مجهولو المصدر و6 أشخاص مصابون سابقا وأجروا فحوص pcr.

2 – 82 فحصا لاشخاص جاءت نتائجهم سلبية، منهم مخالطون عليهم حجر انفسهم 14 يوما من تاريخ اختلاطهم بمصابين ومنهم غير مخالطين عليهم أخذ الحيطة والحذر واتخاذ إجراءات الوقاية.

3 – فحص واحد ايجابي لشخص مخالط سيقوم باجراء فحص pcr حيث تم ابلاغه باجراء الفحص وسيتم الحجز له لاجرائه.

4 – ستتابع اللجنة المختصة الحالات الايجابية والمتعافية المجهولة المصدر، ليتم تحديد الجهة التي تمت مخالطتها.

5 – تمنت ادارة الخلية على اهالي البلدة التزام اجراءات الوقاية والابتعاد عن اماكن التجمعات والمناسبات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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