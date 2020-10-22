تركيا تمدد مهمة التنقيب في مياه المتوسط المتنازع عليها مع اليونان

أعلنت السلطات التركية، مساء الأربعاء، تمديد مهمة 3 سفن تابعة لها في شرق البحر الأبيض المتوسط وسط توتر مستمر في المنطقة مع اليونان.

وأصدرت البحرية التركية بلاغا ذكرت فيه أن سفن “Oruc Reis” و”Ataman” و”Cengiz Han” ستواصل مهمتها للتنقيب عن مصادر الطاقة جنوبي جزيرة رودوس اليونانية حتى 27 أكتوبر، بينما كان من المخطط سابقا لتعمل في المنطقة حتى 22 من هذا الشهر.

وغادرت سفينة التنقيب “Oruc Reis” ميناء أنطاليا يوم 12 أكتوبر لتبدأ مهامها شرق البحر الأبيض المتوسط في مياه تعتبرها اليونان جزءا من منطقتها الاقتصادية الخالصة.

ومنذ 13 سبتمبر رست هذه السفينة في ميناء أنطاليا من أجل عمليات الصيانة، إثر قيامها بأنشطة مسح سيزمي شرقي المتوسط.

وتمثل مهمة هذه السفينة في المنطقة مصدرا كبيرا للتوتر بين تركيا واليونان، وسبق أن هدد الاتحاد الأوروبي السلطات التركية بفرض عقوبات عليها حال اتخاذها “إجراءات استفزازية جديدة” شرق المتوسط، إلا أن أنقرة أكدت مرارا عزمها مواصلة عمليات التنقيب في تلك المياه التي تعتبرها تابعة لها.

المصدر: وكالات