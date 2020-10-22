ديمقراطيو مجلس الشيوخ الأمريكي يقاطعون التصويت على تعيين قاضية المحكمة العليا

قال عضو ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن الديمقراطيين باللجنة القضائية سيقاطعون التصويت المزمع إجراؤه الخميس لتعيين آمي كوني باريت لشغل مقعد شاغر بالمحكمة العليا.

ويحتج الديمقراطيون على اختيار الرئيس دونالد ترامب لباريت بعد وفاة القاضية روث غينسبرغ منتصف سبتمبر، ويقولون إنه كان عليه الانتظار لحين ظهور نتيجة الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر.

وسارع زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل بطرح اسم باريت على المجلس للتصويت أملا في الموافقة على اختيارها لتشغل مقعدها بالمحكمة العليا قبل تاريخ الانتخابات.

المصدر: وكالة رويترز