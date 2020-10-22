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October 22 2020 - 08:42

القبض على قائد إحدى أخطر العصابات المسلحة في كولومبيا

منذ 27 mins 22 October، 2020
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أخبار دولية - كولومبيا

أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي عن إلقاء القبض على ريتشار أرليه دياز الملقب بـ “الكندور”، قائد عصابة “لوس بيلوسوس” المسلحة الناشطة بشمال كولومبيا.

وكتب دوكي عبر “تويتر”، يوم الأربعاء: “في ضربة قوية إلى الجريمة المنظمة من قبل الشرطة، تم في مدينة سانتياغو بولاية نورتي دي سانتاندير القبض على ريتشار أرليه دياز أو “الكندور”، القائد المفترض لجماعة (لوس بيلوسوس)، وهو متورط في اغتيالات الشخصيات الاجتماعية بشمال شرقي البلاد”.

وأضاف دوكي أن الشخص المذكور مسؤول عن هجمات إرهابية في المنطقة، وأن عصابته متورطة في تهريب المخدرات وأعمال الابتزاز.

وتولى أرليه دياز قيادة العصابة التي يبلغ عدد أعضائها نحو 400 مسلح، في عام 2019 بعد وفاة زعيمها السابق.

وكانت السلطات الكولومبية تعتبره أحد أخطر المجرمين في البلاد وعرضت مكافأة قدرها نصف مليون دولار مقابل المعلومات عنه، حيث كانت عصابته تمارس نشاطها منذ نحو 17 عاما بشمال وشمال شرقي كولومبيا.

المصدر: وكالات

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