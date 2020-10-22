الداخلية الجورجية تعلن تحرير 43 رهينة احتجزهم مسلح في بنك والعملية الأمنية لا تزال جارية

أعلنت وزارة الداخلية الجورجية أن شرطة البلاد تمكنت من تحرير 43 رهينة احتجزهم رجل مسلح في فرع لبنك جورجيا في مدينة زوغديدي.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان أصدرته مساء الأربعاء: “عمليات الأمن والتحقيق الخاصة في الموقع لم تنته ولا تزال جارية بشكل نشط… حتى هذه اللحظة تم تحرير 43 رهينة احتجزها المهاجم، ونقلتهم الشرطة إلى أماكن آمنة”.

واقتحم المسلح، الذي يرتدي زيا عسكريا، البنك في الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي وطلب مبلغ 500 ألف دولار، وأعقبت ذلك مفاوضات بين المهاجم والشرطة استمرت حتى وقت متأخر من المساء بعد الإفراج عن أغلب الرهائن ومن بينهم امرأة حبلى.

وقال التلفزيون الجورجي سابقا إن المسلح خرج من البنك ولا يزال يحتجز 3 رهائن أحدهم يقوم بدور الوسيط في عملية التفاوض، ولم تعلق الشرطة والسلطات المحلية حتى الآن على هذا النبأ، في حين طلبت عدم نشر معلومات غير مؤكدة حول الحادث.

وأظهرت قنوات تلفزيونية محلية الرهائن المحررين وهم يتوجهون صوب سيارات بصحبة ذويهم وأقاربهم، وكتب أحد من أفرج عنهم على صفحته في “فيسبوك” أن إطلاق سراحهم تم بعد تسليم المسلح بعض المال.

المصدر: وكالات