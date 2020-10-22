أربعة سيناريوهات للإصابة بعدوى كورونا

كشف الطبيب والإعلامي الروسي ألكسندر مياسنيكوف عن أربعة أنواع لمآلات حالات الإصابة بعدوى الفيروس التاجي.
ووضع مياسنيكوف خلال مقابلة تلفزيونية مظاهر عدوى “كوفيد – 19” في أربعة سيناريوهات:
الأول: مرض بمسار من دون أعراض.
الأول: مرض بمسار من دون أعراض.
الثاني: عدوى الفيروس التاجي مصحوبة بأعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة.
الثالث: مضاعفات في شكل التهاب رئوي خفيف.
الرابع: شكل عدواني من المرض مع التهاب رئوي حاد.
ولفت الطبيب إلى أن الخيار الرابع خطير، وخاصة إذا كان المريض يعاني من أمراض مزمنة.
المصدر: نوفوستي