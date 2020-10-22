حبوب منومة توقظ رجلا من غيبوبة استمرت 8 سنوات

استيقظ رجل بريطاني من غيبوبة أصيب بها قبل ثمانية أعوام بسبب تسمم باللحوم، بفضل علاج يعتمد على الحبوب المنومة.

وعانى ريتشارد من تلف شديد في الدماغ أدى إلى إصابته بالشلل وحالة عقلية نادرة تمنعه من الكلام أو تناول الطعام أو الحركة، بحسب صحيفة “ديلي ريكورد”.

واستعاد صاحب الـ37 عاما وعيه بالكامل، وتعرف على أسرته وطلب التحدث إلى والده بعد تناول جرعة من عقار “الزولبيديم” المنوم، حتى أنه تمكن من النهوض من كرسيه المتحرك والسير.

ووجد الأطباء أن الحبوب المنومة يمكن أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من أنواع معينة من تلف الدماغ على استعادة مقدرتهم على الكلام والحركة، ولكن بشكل مؤقت.

وقالت الطبيبة ويلمين فان إيرب: “كان من الواضح أنه يرانا ويسمعنا، ولكن بسبب إصابة دماغه لم يكن قادرا على الاستجابة”.

المصدر: سبوتنيك