جهاز المخابرات الأمريكي يعتقل رجلا هدد بقتل وخطف بايدن وهاريس

اعتقلت أجهزة الأمن في ولاية ماريلاند الأمريكية رجلا بتهمة “التهديد بخطف وقتل” المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن ونائبته السناتورة كامالا هاريس.

كما أفاد عدد من الناخبين الديمقراطيين في ولايات متعددة بأنهم تلقوا رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني تطالبهم بالتصويت للرئيس دونالد ترامب “وإلا”.

وجاء في نص الرسالة: “هذا تحذير لأي شخص يقرأ هذه الرسالة إذا كنت من مؤيدي بايدن / هاريس فسوف يتم استهدافك. لدينا قائمة بالمنازل والعناوين من خلال لافتات انتخابية. نحن من يحمل تلك الأسلحة المخيفة، نحن من يعاني أطفالك من كوابيس بسببهم”.

ووفقا للشكوى المقدمة، اقترب المشتبه به، المعروف باسم جيمس ديل ريد، من منزل في ولاية ماريلاند، يرفع لافتات داعمة لحملة بايدن هاريس في الفناء، فقام بترك مذكرة مكتوبة بخط اليد بها تهديدات عنيفة ضد المرشحين وأنصارهم.

لم تذكر الشكوى أن ريد اتخذ أي خطوات تجاه تنفيذ التهديد، مشيرة إلى أنه سبق له أن هدد شخصا تحت حماية الخدمة السرية في عام 2014.

المصدر: فوربس