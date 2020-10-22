تركيا: لن نتردد في إرسال قوات إلى قره باغ حال وجود طلب مناسب من أذربيجان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2020 - 01:04

تركيا: لن نتردد في إرسال قوات إلى قره باغ حال وجود طلب مناسب من أذربيجان

منذ 30 mins 22 October، 2020
نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي
تركيا - عربي وإقليمي

أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أن”بلاده لن تتردد في إرسال قوات عسكرية إلى إقليم قره باغ المتنازع عليه حال وجود طلب مناسب من قبل أذربيجان”.
وقال أوقطاي، في مقابلة تلفزيونية،أمس الأربعاء، إن”بلاده لن تتردد في إرسال قوات وتقديم دعم عسكري لأذربيجان في حال تقدمت الأخيرة بطلب مناسب”.
وأوضح أوقطاي أن”أنقرة لم تتلق حتى الآن أي طلب حول هذا الموضوع من قبل باكو”.
كما اتهم أوقطاي رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، بالسعي إلى إبقاء قضية ناغورني قره باغ دون حل وتقديم دعم سياسي وعسكري لأرمينيا في هذا النزاع.
وتعتبر تركيا داعما رئيسيا لأذربيجان في نزاعها مع قوات جمهورية ناغورني قره باغ المعلنة من طرف واحد وحليفتها أرمينيا.

المصدر: روسيا اليوم

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